Ballon d’Or 2018 : Battus, Cristiano Ronaldo et Griezmann ont le seum

Dans : Foot Europeen, Liga, Serie A.

En attendant la remise du trophée lundi soir, les 30 nominés pour le Ballon d’Or 2018 sont déjà fixés.

Le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, a déjà contacté le lauréat pour l’informer. Sans coup de fil de notre confrère, les 29 autres candidats savent donc qu’ils ne feront pas la Une de l’hebdomadaire la semaine prochaine. C’est notamment le cas de Cristiano Ronaldo qui, selon Sky Sport, finira seulement deuxième devant Antoine Griezmann mais derrière Luka Modric. Autant dire que ce résultat, s’il se confirme, ne fera pas l’unanimité auprès des champions du monde français. Et encore moins dans le clan portugais…

La preuve, l’attaquant de la Juventus Turin a décidé de ne pas assister à la cérémonie prévue lundi soir à Paris. On peut le dire, le quintuple Ballon d’Or a le seum, lui qui avait déjà boycotté les galas de l’UEFA et de la FIFA, lorsque le Croate avait également été couronné. A noter que l’ancien Merengue, vainqueur et meilleur buteur (15) de la Ligue des Champions la saison dernière, ne sera sans doute pas le seul absent. Déçu, Griezmann aurait lui aussi prévu de zapper la cérémonie.