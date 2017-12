Ballon d'Or 2017 : C'est quoi ce classement demande Benzema ?

Ce jeudi, Cristiano Ronaldo a reçu son cinquième Ballon d’Or, et même s’il a été moins performant ces dernières semaines, il n’y a pas grand monde pour remettre réellement en cause sa qualité de meilleur joueur de l’année qui se termine.

Derrière, le classement donne toujours quelques surprises et quelques interrogations. Arrivé en 25e position très loin du Top10, Karim Benzema n’a pas été récompensé par sa belle année avec le Real Madrid, où il a notamment participé activement au doublé avec les Merengue Liga-Ligue des Champions. S’il a lui aussi baissé de pied en ce début de saison 2017-18, l’ancien lyonnais se voyait clairement plus haut, et a remis en cause de manière ironique la manière dont le classement était effectué. Du moins derrière le trio CR7-Messi-Neymar difficilement contestable.

« Après les trois premières places, c'est un tirage au sort au hasard pour le reste du classement ? », a fait savoir, en anglais dans le texte, un Karim Benzema qui ne reconnaît pas vraiment sa 25e place dans le classement du Ballon d’Or. En dépit de son talent et son implication avec le Real Madrid, il y a de grandes chances que l’attaquant tricolore paye son absence totale en équipe de France pendant cette année, ce qui le prive d’une exposition et de performances internationales. Pas de quoi le réconcilier avec Didier Deschamps.

