Après avoir fait pleurer le tennis, Gérard Piqué s'attaque au football

Défenseur central aux innombrables trophées, Gérard Piqué sait déjà ce qu’il fera de son après-carrière.

Le Catalan est un véritable businessman impitoyable et il l’a récemment démontré en produisant le film d’Antoine Griezmann où ce dernier annonçait qu’il… n’irait pas au Barça. Depuis des mois, l’international espagnol a mis sur pied le projet de compétition qui va remplacer la Coupe Davis de tennis dans les années à venir, avec un tournoi par pays sur terrain neutre très bien rémunéré, qui fera oublier le charme des week-ends de Coupe Davis. Un changement de taille qui a fait grincer des dents dans le monde du tennis. Mais attention, Gérard Piqué s’attaque désormais au football, comme il l’a révélé dans L’Equipe Magazine. Le joueur barcelonais ambitionne de rapidement racheter un club, mais aussi de créer une nouvelle compétition prochainement.

« On travaille sur deux projets. L’un est d’acheter une équipe. Désolé, je ne peux pas vous en dire plus. L’autre est de créer une nouvelle compétition de football ou d’utiliser une compétition déjà existante. Non, vraiment, je ne peux pas vous en dire plus. Ce sont deux très beaux projets », a souligné le Catalan. Attention à l’overdose pour les fans de foot, qui ont déjà vu l’International Champions Cup (pour les matchs amicaux estivaux), la Ligue des Nations (nouvelle épreuve pour les pays), et une nouvelle compétition européenne (pour les clubs des petits pays européens) apparaître ou être créés dernièrement. Et cela sans parler des récentes augmentation du nombre de participants à l’Euro et à la Coupe du monde…