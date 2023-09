Zidane et le mercato, Pochettino se plaint à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

En dépit d'un nouveau mercato complètement fou, Chelsea peine à être à la hauteur en Premier League. Mauricio Pochettino se plaint de ne pas avoir un effectif assez étoffé et utilise l'exemple de Zinédine Zidane pour défendre les performances de ses jeunes joueurs.

Durant ce mercato estival, Chelsea a dépensé 460 millions d'euros. Un total qui monte à un milliard d'euros en comptant le dernier mercato hivernal. Malgré de nombreuses recrues, le club londonien ne réalise pas un bon début de saison en Premier League avec seulement 1 victoire en 5 matchs disputés. Pour Mauricio Pochettino, c'est à cause des blessures qui ont touché plusieurs joueurs, comme Christopher Nkunku, recruté pour 60 millions d'euros et qui s'est blessé durant la pré-saison. « Nous avons onze ou douze joueurs blessés, je pense que cela se voit au regard des performances de l’équipe en ce moment. Je rappelle également que nous n’avons que quatorze ou quinze joueurs disponibles, et qu’il est important que nous puissions récupérer ces joueurs pour être compétitifs » a déclaré le coach argentin en conférence de presse qui a également défendu le bilan de ses jeunes recrues, en prenant l'exemple de l'arrivée de Zinédine Zidane au Real Madrid il y a 20 ans.

Les débuts de Zidane au Real, Pochettino défend les jeunes de Chelsea

« À Chelsea, les attentes sont toujours énormes. Nous avons maintenant un effectif très jeune, des joueurs qui sont de bons investissements pour le club. Nous devons comprendre qu'ils sont jeunes et ont besoin de s'adapter aux circonstances et de rester calmes. Il n'est pas juste de les juger après un, deux ou trois matchs en disant qu'ils ne performaient pas. Le Real Madrid a payé 70 ou 80 millions pour un joueur nommé Zinédine Zidane. C'était un joueur incroyable, mais après six mois, vous pouvez demander aux supporters du Bernabéu, et ils disaient, Oh, qu'avons-nous acheté ? Il a commencé à performer après sept ou huit mois. Zinédine Zidane avait 26 ou 27 ans. Lorsque vous achetez des joueurs de 20 ou 21 ans, vous devez être prudents. Ils ne sont pas des machines. Ils ont besoin de s'adapter à toutes les circonstances qui se sont produites au cours des derniers mois. Nous devons leur donner du temps » a ajouté l'ancien entraîneur du PSG qui essaye de se défendre et de protéger ses joueurs qui sont très critiqués, comme Moises Caiceco, acheté 135 millions d'euros en provenance de Brighton et dont les débuts avec les Blues sont assez compliqués. À Chelsea, c'est toujours le brouillard, encore plus avec Mauricio Pochettino.