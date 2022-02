West Ham pardonne à Zouma, l'Angleterre sort ses griffes

Dans : Premier League.

Au coeur d’une énorme polémique après sa vidéo envoyée sur les réseaux sociaux où on le voit frapper l’un de ses chats à plusieurs reprises, Kurt Zouma n’a néanmoins pas subi les conséquences sportives de son comportement.

Titularisé dans la foulée par son entraineur le soir suivant, le défenseur central continue de bénéficier de la confiance de son club. Les Hammers, visiblement coincés entre la possibilité de sanctionner l’international français et la volonté de faire jouer un défenseur important dans la lutte pour le Big Four, ont choisi de passer l’éponge assez rapidement. Le communiqué annonçant d’éventuelles sanctions contre l’ancien de l’AS Saint-Etienne n’a pour le moment pas été suivi, alors que Didier Deschamps pourrait se passer de lui pour le prochain rendez-vous international du mois de mars. En dehors d’une amende qui devrait être spectaculaire puisqu’elle est annoncée à 300.000 euros, Kurt Zouma est pardonné.

L'amende ira aux sociétés protectrices des animaux

Plusieurs joueurs de West Ham auraient été choqués d'apprendre que Kurt Zouma est le joueur le mieux payé du club.



Son salaire a été révélé dans la presse après la récente polémique.



Plusieurs d'entre-eux comptent bientôt demander une revalorisation salariale.



Vice-président du club de West Ham, Karren Brody a pris la parole dans une colonne pour The Sun, et a annoncé que le Français allait avoir une deuxième, et probablement dernière, chance de bien se comporter désormais. « Permettez-moi d’être claire : il n’est pas possible de défendre ses actions. Son comportement ne reflète en aucun cas les valeurs qui nous sont chères. Notre position est la même depuis le départ. Nous condamnons ses actions et nous ne tolérerons jamais aucune forme de cruauté envers les animaux. Nous lui avons infligé une amende maximale. Je pense qu'il est important à ce stade de souligner qu’il est tout à fait conscient de la gravité de ses actes. Je l'ai vu de mes propres yeux et entendu de mes oreilles : il est plein de remords. Il s'est sincèrement excusé. C'est une première étape importante vers la rédemption », a fait savoir la dirigeante de West Ham, qui a précisé que la totalité de cette amende serait reversée à des associations luttant pour la protection des animaux. En attendant, Kurt Zouma aura le droit à « une deuxième chance » du côté de West Ham, et ne devrait donc pas être sanctionné sportivement, même si l’accueil des supporters dans les stades anglais lui rappelle que son comportement ne passe toujours pas dans le Royaume.