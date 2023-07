Wesley Fofana, la terrible nouvelle

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Chelsea a annoncé que Wesley Fofana avait connu une terrible rechute et allait se faire opérer d’une rupture du ligament croisé antérieur. Une nouvelle grave blessure pour le défenseur français passé par Saint-Etienne et Leicester, et qui n’a quasiment jamais pu enchainer les matchs avec les Blues. Son absence sera de plusieurs mois, et le club londonien devrait réagir sur le marché des transferts pour recruter un défenseur central désormais.