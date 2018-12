Ang : Mourinho à bout de nerfs avant de jouer sa tête contre Arsenal !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

C'est dans un climat très particulier que Manchester United s'apprête à recevoir Arsenal ce mercredi soir à Old Trafford. En effet, alors que des supporters réclament la démission du Special One, estimant que le jeu pratiqué par les Red Devils était pathétique, le club mancunien n'a plus le droit à l'erreur en Premier League. Huitième au classement à 19 longueurs de Manchester City, Manchester United pourrait même être à 11 points d'Arsenal en cas de défaite face aux Gunners. Et tout cela agace prodigieusement José Mourinho, dont le comportement au bord du terrain ces dernières semaines a confirmé la grande nervosité.

Alors, lorsqu'un journaliste de Man Utd TV, la chaîne officielle du club, l'a interrogé sur l'absence de solution au sein de son effectif, le manager portugais est sorti de ses gonds. « Je ne veux pas te faire un point sur mon effectif. J’aimerais qu’Arsenal TV pose les mêmes questions à son manager mais ils ne le font pas, ils cachent tout de l’intérieur, alors pourquoi je te répondrais ? », s'est très vivement emporté José Mourinho, encore plus agacé qu'un média du club puisse vouloir lui chercher des poux dans la tête. Nul doute que Manchester United a tout intérêt à battre Arsenal ce mercredi, sinon la température pourrait monter d'un cran dans le Nord de l'Angleterre.