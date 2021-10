Wesley Fofana, l'énorme transfert, l'ASSE jubile d'avance

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Depuis la prise de contrôle de Newcastle par l’Arabie Saoudite, les rumeurs se multiplient dans l’optique du prochain mercato.

Ces dernières heures, trois joueurs de Ligue 1 ont par exemple été associés aux Magpies : Keylor Navas, Mauro Icardi (PSG) et Boubacar Kamara (OM). Mais à en croire les informations obtenues par RMC, c’est un Français de la Premier League qui fait office de priorité de Newcastle. En effet, le Fonds d'Investissement Public (PIF) d'Arabie Saoudite a fait savoir à Leicester qu’il pourrait rapidement formuler une offre pour Wesley Fofana, l’ancien défenseur de l’ASSE, actuellement sur le flanc en raison d’une fracture du péroné l’été dernier. Il faut dire qu’avant sa blessure, l’international espoirs tricolore était sur une superbe lancée. Fofana s’était imposé comme un taulier de Leicester et tapait déjà à la porte de l’Equipe de France.

Newcastle veut ouvrir le bal avec Fofana

La blessure de Wesley Fofana et les craintes concernant son niveau à son retour ne semblent pas préoccuper les dirigeants de Newcastle puisque la radio affirme que le contact a d’ores et déjà été établi entre les nouveaux patrons des Magpies et l’entourage de Wesley Fofana. Ces derniers mois, le défenseur formé à Saint-Etienne a toujours mis en avant son attachement pour Leicester. Surtout, il entretient une relation très forte avec son entraîneur Brendan Rodgers. Mais nul doute qu’une proposition XXL de Newcastle pourrait changer la donne pour Wesley Fofana, lequel sera très certainement flatté de voir que l’Arabie Saoudite pense à lui pour être sa première grande recrue.

10 millions d'euros pour Saint-Etienne

Pour rappel, les Magpies, qui sont désormais la propriété du Fond d’Investissement public d’Arabie Saoudite, ont l’ambition de rivaliser avec Liverpool, Manchester City et les ogres de la Premier League d’ici à cinq ans. Un premier mercato d’envergure sera nécessaire pour atteindre cet objectif colossal et nul doute que les supporters seraient ravis de voir Wesley Fofana ouvrir le bal pour une somme annoncée à quasiment 80 millions d'euros. Un prix qui semble fou, mais qui ferait le bonheur de l'AS Saint-Etienne. Le club du Forez a déjà empoché 35 ME avec la vente de son défenseur, mais a aussi placé 20 % sur une éventuelle plus-value. Si jamais celle-ci devait être de 45 ME par exemple, cela ferait 9 ME, et cela sans compter la petite indemnité de formation. De quoi provoquer un beau jackpot pour l'ASSE si cela devait voir le jour.