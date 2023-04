Walid Regragui met la France, l'Espagne et l'Angleterre au défi

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Entraîneur du Maroc depuis 2022, Walid Regragui a parfaitement réussi avec les Lions de l'Atlas, notamment pendant la Coupe du monde au Qatar où sa formation a terminé quatrième de la compétition. Après ce parcours historique, l'entraîneur marocain rêve de s'imposer en Europe.

S'il a disputé l'entièreté de sa carrière en Europe, plus précisément en France et en Espagne, Walid Regragui n'a pour le moment officié en tant que coach qu'au Maroc ou au Qatar. Son poste actuel de sélectionneur du Maroc lui a offert une grande visibilité sur la scène mondiale grâce au parcours incroyable des Lions de l'Atlas lors du Mondial 2022. Mais l'ancien arrière droit ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et rêve encore plus haut. À l'occasion d'un entretien pour la BBC, Regragui a confié son ambition de devenir le premier tacticien africain à entraîner une équipe en Premier League.

Regragui attend une offre de la Premier League

« Je sais que je suis capable d'entraîner à un très haut niveau, que ce soit en Premier League, en France ou en Espagne. La vérité, c'est que j'ai de la chance d'avoir fait cette Coupe du monde. Mais quel propriétaire, président ou président de club aura le courage de venir parier sur un entraîneur africain ? Bien sûr, c'est un objectif que j'ai depuis le début de ma carrière. Je le construis lentement. Quand le premier entraîneur arabe ou africain obtiendra-t-il un emploi en Premier League » a déclaré le technicien de 47 ans qui a également pour objectif de remporter la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Si Walid Regragui rêve d'entraîner en Premier League, il reste conscient que la tâche sera compliquée à cause du manque de confiance des dirigeants européens pour les entraîneurs africains. « Malheureusement, c'est toujours compliqué pour les entraîneurs africains en Europe. Il y a ce manque de confiance, qui peut être légitime, même si je ne suis pas d'accord avec ça » a ajouté l'ancien joueur de Toulouse qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec la sélection marocaine. Difficile de savoir s'il conservera toutefois son poste en cas de belle offre en provenance d'un club européen dans les prochains mois.