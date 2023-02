Vente MU : Le Qatar prépare deux surprise vendredi

Manchester United est en vente et le Qatar est persuadé non seulement de pouvoir faire la meilleure offre vendredi, mais aussi de ne pas être inquiété par l'UEFA avec le fait qu'il soit déjà propriétaire du PSG.

Le Qatar rêve de bien racheter Manchester United, l’un des plus prestigieux clubs au monde. C’est aussi le cas de plusieurs grosses fortunes de la planète, comme des investisseurs venus d’Arabie Saoudite, le magnat Elon Musk ou l’Anglais Jim Ratcliffe. Autant dire qu’il faudra sortir les milliards pour s’offrir le club britannique, même si cela ne fait peur à personne, la Premier League étant devenu un gigantesque terrain de jeu pour milliardaire ces dernières années. Actuellement, le Qatar tient la corde pour le rachat, dont la date butoir pour transmettre les offres arrive puisqu’il s’agit du vendredi 17 février. Et dernièrement, deux des propriétaires du club ont été aperçus à Dubaï, aux Emirats, officiellement pour suivre un match de cricket. Mais selon le Manchester Evening News, l’intérêt du Qatar pour le rachat de Manchester United est forcément lié à cette présence dans le Golfe. L’idée pour le Qatar est de racheter au moins une partie des parts du club anglais, si ce n’est la totalité.

Still told Qatar's bid for #MUFC is likely to come from a private fund. QIA not expected to bid outright. Qatar will table their offer on Friday & dialogue continues between a variety of Qatar stakeholders. Sources close to QIA downplay a majority purchase directly through them. pic.twitter.com/rMDmVfw9OU