Officiel : Rafael Benitez viré d'Everton !

La défaite d'Everton samedi chez la lanterne rouge Norwich 2-1 aura été celle de trop pour Rafael Benitez. Le technicien espagnol a été limogé ce dimanche de son poste de manager d'Everton. Les Toffees sont actuellement 16e avec 19 points, six points au-dessus de la zone rouge. Benitez était arrivé cet été dans l'autre club de Liverpool mais avait été contesté d'entrée voire menacé à cause de son passé de manager chez les Reds, le club ennemi.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.