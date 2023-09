Vente de MU ‍: Les Glazer annulent tout, le Qatar attendra 2025

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Mis en vente par la famille Glazer, Manchester United devrait encore rester sous pavillon américain quelque temps. La famille temporise sur la vente du club anglais et décide de repousser l'échéance dans l'espoir de mieux vendre. Rendez-vous en 2025.

En déclin progressif depuis quelques années, Manchester United n'est plus autant dominant qu'auparavant. L'ancien géant qui faisait trembler toutes les équipes européennes a laissé son trône aux voisins Citizens. Une chute durement acceptable pour les fans des Red Devils qui exigent la démission de la famille Glazer, qui possède le club. Le Qatar était proche de racheter ManU mais les négociations n'avancent pas depuis des mois. De même pour Sir Jim Ratcliffe qui était également intéressé. Mais le patron d'INEOS ne semble pas être une piste crédible, bien qu'il soit l'un des deux prétendants pour racheter l'écurie anglaise. Selon les informations du Daily Mail, la famille américaine va probablement remettre la vente à plus tard, notamment pour faire grimper les enchères.

Les Glazers repoussent la vente de ManU et espèrent 10 milliards

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

Le média anglais explique que la vente de Manchester United est repoussée à 2025. La raison principale est que les Glazers espèrent obtenir une meilleure offre, oscillant entre 8 et 11 milliards d'euros. Avec l'arrivée de la Coupe du monde des clubs de la FIFA à 32 équipes en 2025 ainsi que la Coupe du monde en 2026, qui se jouera sur le sol américain, le propriétaire de Manchester est persuadé que l'intérêt pour le football va grandir aux États-Unis mais également dans les pays du Golfe, qui s'y intéressent de plus en plus. Ainsi, la valeur de Manchester United pourrait augmenter, surtout si les résultats sportifs suivent car concernant les droits TV, ils vont assurément se décupler, surtout avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions. La stratégie des Glazer est clairement réfléchie. Les supporters mancuniens vont donc devoir encore patienter avant de dire adieu aux Américains, qui se font huer à chaque rencontre à Old Trafford.