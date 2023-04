Une grève menace la finale, l’Angleterre en panique

Très attendue en Angleterre, la finale de la FA Cup entre Manchester City et Manchester United risque d’être perturbée. Le samedi 3 juin, date de la rencontre prévue à Wembley, fait partie des créneaux choisis par un syndicat britannique de conducteurs de trains pour un mouvement social.

Connu pour ses ambiances et ses stades pleins, le football anglais pourrait déchanter en fin de saison. Alors que des dizaines de milliers de supporters attendent impatiemment le 3 juin prochain, date de la finale de la FA Cup entre Manchester City et Manchester United, la rencontre prévue à Wembley risque d’être perturbée par un mouvement social. Un syndicat britannique de conducteurs de trains (l’Aslef) a appelé ce jeudi à une grève massive afin de réclamer une augmentation de salaire.

ASLEF members at 15 companies will take strike action on Friday 12 May, Wednesday 31 May, and Saturday 3 June following a 'risible' proposal from the Rail Delivery Group.