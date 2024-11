Un fauteur de troubles à MU, Amorim va l’éjecter

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Nouveau manager de Manchester United, Ruben Amorim n’a pas peur de prendre des décisions importantes. Le Portugais a déjà repéré un élément perturbateur au sein du groupe et compte bien s’en séparer pendant le prochain mercato hivernal.

Surtout connu pour sa philosophie de jeu, Ruben Amorim fait aussi preuve de caractère. Le nouveau manager de Manchester United n’est pas du genre à reculer devant un choix fort. Au risque de décevoir les supporters, le Portugais a refusé de conserver la légende Ruud Van Nistelrooy dans son staff technique. L’ancien coach intérimaire des Red Devils avait pourtant enregistré de bons résultats pendant son bref passage. Son bilan positif (trois victoires et un nul en quatre matchs toutes compétitions confondues) n’ont pas suffi pour convaincre Ruben Amorim, déjà prêt à virer un deuxième Mancunien.

EXCLUSIVE: Ruben Amorim to axe Man Utd star as he makes wonderkid no1 transfer target 🚨



✍️ @CrossyDailyStar https://t.co/znCQRJ5D61 — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) November 18, 2024

Cette fois, l’indésirable se trouve au sein de l’effectif puisqu’il s’agit d’Antony. Le Daily Star nous apprend que l’entraîneur arrivé en provenance du Sporting Portugal souhaite se séparer du Brésilien cet hiver. L’ailier droit serait perçu comme un élément perturbateur en interne. Cette version rappelle le commentaire du précédent manager Erik ten Hag, mécontent du comportement d’Antony à Carrington. « Antony ? On s'entraîne tous les jours et les joueurs doivent gagner le droit de jouer, avait confié le Néerlandais en septembre dernier. Quand les joueurs font les bonnes choses à l'entraînement, quand l'attitude est bonne et qu'ils sont performants, ils gagnent le droit de jouer. »

La cible d'Amorim pour remplacer Antony

Ce n’était apparemment pas le cas d’Antony. Cette saison, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam ne compte que cinq apparitions, pour une seule titularisation toutes compétitions confondues. En cas de vente, Manchester United ne pourra pas récupérer les 100 millions d’euros investis en 2022. Il n’empêche que Ruben Amorim aimerait profiter de son départ pour récupérer son ancien ailier au Sporting Geovany Quenda (17 ans).