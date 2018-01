PL : Liverpool prête Daniel Sturridge à WBA

Liverpool a annoncé ce lundi soir le prêt de Daniel Sturridge à West Bromwich Albion jusqu'à la fin de la saison. Arrivé au mercato d'hiver 2013 chez les Reds en provenance de Chelsea, l'attaquant anglais a marqué 63 buts en 133 apparitions sous le maillot de Liverpool. Le club de la Mersey ne précise pas si WBA, actuel 19e de Premier League, dispose d'une option d'achat.

Daniel Sturridge has joined @WBA on loan until the end of the season: https://t.co/sSPEmqS9CV pic.twitter.com/f8sAI0fUBx