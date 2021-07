UEFA : Manchester City a menti, scandale à l'UEFA !

Dans : Premier League.

Manchester City pourrait être rattrapé par un scandale financier, puisque le Daily Mail dévoile des documents qui tendent à prouver que le club anglais a trafiqué ses comptes depuis 2011 pour respecter les règles de l'UEFA.

C’est un énorme pavé dans la mare que lance ce dimanche le Daily Mail. En effet, le quotidien anglais, preuves à l’appui, affirme que depuis la saison 2010-2011, les dirigeants de Manchester City ont triché sur la réalité de leurs comptes afin d’échapper aux sanctions du fair-play financier de l’UEFA. En avril 2011, les Citizens ont trompé l’instance européenne du football en mentant sur la réalité de l’apport financier du contrat de sponsoring maillot signé avec Etihad. Si une partie des 14 millions d’euros déclarés à l’UEFA était bien payée par la compagnie aérienne, c’est une agence gouvernementale d’Abou Dhabi qui aurait réglé 9,4 millions d’euros sans que cela soit déclaré.

Pour le récent finaliste de la Ligue des champions, ces révélations sur un trucage des comptes en 2011 sont très gênantes, puisque l’UEFA avait exclu Manchester City des compétitions européennes pendant deux ans pour des faits similaires entre 2011 et 2016, mais faute de preuve suffisante le Tribunal Arbitral du Sport avait annulé cette lourde sanction. Les révélations du Daily Maily, qui détient des emails échangés entre Manchester City, Etihad et une agence gouvernementale, pourraient provoquer une réouverture du dossier du côté de l’UEFA, avec cette fois des éléments que le TAS ne pourra pas ignorer. Du côté de Pep Guardiola et de ses joueurs, on va regarder la suite de cette histoire avec attention.