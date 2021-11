Tottenham vire Nuno Espirito Santo, Man Ud l'a tué !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

48 heures après la lourde défaite de Tottenham face à Manchester United (0-3), l'entraîneur des Spurs a été limogé ce lundi matin après seulement cinq mois sur le banc du club londonien.

La rumeur enflait depuis samedi soir et la déroute des Spurs contre Manchester United, mais cette fois c'est officiel, Nuno Espirito Santo, manager de Tottenham depuis juin dernier, a été limogé avec l'ensemble de son staff. « Le Club peut aujourd'hui annoncer que Nuno Espírito Santo et ses adjoints Ian Cathro, Rui Barbosa et Antonio Dias ont été démis de leurs fonctions. Fabio Paratici, directeur général du football a indiqué : « Je sais à quel point Nuno et son équipe d'entraîneurs voulaient réussir et je regrette que nous ayons dû prendre cette décision. Nuno est un vrai gentleman et sera toujours le bienvenu ici. Nous tenons à le remercier, lui et son staff, et nous leur souhaitons bonne chance pour l'avenir », a indiqué le club anglais, qui n’a pas encore annoncé le nom du successeur du technicien portugais, même si Antonio Conte semblait très proche de rejoindre Tottenham selon les médias anglais. Au classement de Premier League, Hugo Lloris et ses coéquipiers occupent la 8e place.