Son insulté, l’Angleterre ne rigole pas avec le racisme et le prouve

Par Corentin Facy

Le 7 mai dernier, Heung-Min Son a été victime d’insultes racistes lors de victoire de Tottenham contre Crystal Palace.

Identifié, le « supporter » de Crystal Palace avait dans un premier temps été condamné à une peine assez légère avec seulement 60 heures de travaux d’intérêt général et une amende de 1600 euros. Cette sanction n’était pas assez lourde aux yeux de la direction de Tottenham, qui avait fait appel de cette décision de justice. Ce mercredi, le couperet est tombé pour le fauteur de trouble ayant insulté Heung-Min Son lors de la victoire de Tottenham contre Crystal Palace le 7 mai. L’homme en question a écopé d’une interdiction ferme de tout stade en Angleterre pendant trois ans.

Une sanction bien plus en adéquation avec le délit commis aux yeux des Spurs, qui peuvent se satisfaire d’avoir fait appel et qui ont parfaitement défendu leur joueur star. La preuve qu’en Angleterre, la justice parvient sans mal à identifier les fauteurs de trouble et à les sanctionner de manière individuelle afin qu’ils ne puissent plus agir contre l’intérêt de leur club, du football et de la société en général dans les années à venir. A l’heure où la France est proche du chaos avec des incidents à vomir il y a encore deux semaines en marge du match OM-OL, il est bon de le rappeler et il serait sans doute profitable de copier un jour le modèle anglais sur ce point tout du moins.