Scandale à Man United, les supporters réclament le Qatar

Entamé depuis plusieurs mois, le processus de vente de Manchester United n’est toujours pas terminé. Pendant ce temps-là, les supporters des Red Devils s’agacent et constatent que l’un des propriétaires, à savoir Avram Glazer, dépense des sommes folles pendant ses séjours mancuniens. D’où leur volonté de voir le Qatar s’installer seul aux commandes.

Manchester United n’a toujours pas changé de propriétaire. Après des mois de discussions et plusieurs appels d’offre, la famille Glazer n’a pas reçu la proposition espérée. Rappelons que les Américains attendraient près de 7 milliards d’euros pour vendre le pensionnaire de Premier League. Une situation agaçante pour les supporters mancuniens qui continuent de militer pour le départ des Glazer. Et les hostilités ne sont pas près de disparaître après les informations révélées par The Athletic.

En effet, le média croit savoir qu’un des propriétaires, à savoir Avram Glazer, a dépensé des sommes folles lors de ses récents séjours à Manchester. L’homme d’affaires, avant sa venue au début du mois de mai, se serait déplacé pour assister à la finale de la Coupe de la Ligue anglaise remportée contre Newcastle (2-0) en février dernier. Au total, l’Américain aurait déboursé 250 000 livres (environ 288 000 euros) pour chacune de ses venues ! Autant dire que la révélation ne plaît pas aux supporters, désormais partisans du cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani.

One of them wants 100% of #mufc and #GlazersFree United. ✅



The other one wants Glazers to be still at the club. 🥶



RT - Sheikh Jassim

Like - Sir Jim Ratcliffe pic.twitter.com/DZolImmhAr