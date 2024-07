Racisme ‍: Enzo Fernandez se rachète auprès de Disasi

Dans : Premier League.

Il y a quelques jours, Enzo Fernandez mettait Chelsea dans l'embarras suite à une vidéo choquante dans laquelle il s'en prend aux joueurs noirs de l'équipe de France de football. Revenu ces dernières heures avec le groupe des Blues, le champion du monde a dû s'excuser.

Enzo Fernandez avait choqué lors de célébrations avec l'Argentine suite au titre en Copa America. Le milieu de terrain des Blues avait insulté les joueurs noirs de l'équipe de France. Forcément, cette sortie jugée raciste par beaucoup a très vite provoqué des réactions chez ses partenaires de Chelsea. Wesley Fofana ou encore Axel Disasi étaient très remontés. Ces dernières heures, l'ancien de Benfica a fait son retour dans le groupe de Chelsea pour la tournée américaine du club londonien. Et c'était bien évidemment l'heure des explications.

Enzo Fernandez, ses partenaires veulent du changement

Selon Fabrizio Romano, Enzo Fernandez a reconnu ses torts dès son arrivée à Atlanta. Il s'est en effet excusé auprès des joueurs après son chant raciste. Aussi, le crack argentin a tenu à aller plus loin en affirmant qu'il apporterait une contribution significative à une organisation caritative anti-discrimination. Reece James et Axel Disasi ont été à l'origine de cette demande. Le groupe a ensuite accepté les excuses d'Enzo Fernandez. Reste à l'Argentin à réhabiliter son image avec des bonnes prestations et une attitude irréprochable. Ce n'est pas la première fois que des joueurs argentins vont trop loin lors de célébrations en équipe nationale. Si ses partenaires vont lui laisser une seconde chance, il sera néanmoins attendu au tournant. Il faut dire qu'il avait tout de même coûté à Chelsea 121 millions d'euros à l'hiver 2023. Et pour le moment, on ne peut pas dire qu'Enzo Fernandez les ait justifiés aux yeux des fans et observateurs des Blues.