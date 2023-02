PSG : Neymar prépare un coup tordu, l'Europe tremble

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Ces derniers jours, la rumeur d'un départ de Neymar en Angleterre s'est intensifiée. Chelsea serait le favori mais plusieurs clubs sont mêlés au dossier. Néanmoins, l'Angleterre se pose des questions sur les réelles intentions du joueur du PSG.

Verra t-on Neymar fouler les pelouses de Premier League dès l'été prochain ? Cela devient de plus en plus crédible au fil des semaines et des rumeurs qui envoient le joueur du PSG dans les clubs outre-manche. On murmure des intérêts de plusieurs grosses formations : Chelsea (favori pour un transfert) mais aussi Liverpool, les deux Manchester ou encore Newcastle. La star brésilienne de 31 ans conserve une cote intéressante sur le marché malgré ses frasques répétées. Il faut dire qu'avec 18 buts et 17 passes décisives en 29 matchs avec le PSG cette saison, il serait idiot de ne pas se pencher sur le cas de Neymar.

Neymar utilise t-il les Anglais pour aller ailleurs ?

Cependant, Neymar veut-il vraiment rejoindre la Premier League ? La question est complexe quand on connaît les difficultés du Brésilien avec le jeu physique en Ligue 1. Elle se pose d'autant plus après les révélations du journaliste spécialiste des transferts pour TalkSport Graeme Bailey. Ce dernier indique que ce sont les agents de Neymar qui ont pris l'initiative d'aller voir les clubs anglais pour leur proposer le transfert de Neymar. Ils ont notamment discuté avec Liverpool et Newcastle alors que Chelsea avait déjà approché la direction parisienne.

En Angleterre, cette attitude interroge. On craint finalement que les agents du joueur brésilien utilisent les clubs anglais pour faire monter les enchères au mercato avec une autre destination dans le viseur. On doute surtout de la volonté de Neymar de rejoindre le championnat anglais. Il faut dire que la Premier League est connue pour accueillir de manière musclée les stars mondiales qui osent s'y frotter, et Lionel Messi a déjà fait savoir que ce championnat ne l'intéressait pas tant que ça, que ce soit au niveau de la langue, du climat ou du jeu pratiqué même si les équipes sont les plus fortunées au monde. Cela a toujours été le cas pour le Brésilien du PSG, qui n'a jamais dévoilé publiquement son intérêt pour les formations de Premier League.

Neymar est le seul maitre de son destin

Cette possible feinte de la part du clan Neymar interpelle en tout cas. Cela a refroidi certaines formations présentes sur le dossier mais ce ne serait toujours pas le cas de Chelsea. Le propriétaire des Blues Todd Boehly conserve toujours l'envie de signer Neymar le plus tôt possible. Le PSG ne s'en plaindrait pas mais quid du joueur, surtout si Chelsea (10e) ne joue pas l'Europe la saison prochaine. Le Brésilien cherche-t-il réellement à changer d'air en cas de nouvelle saison difficile à Paris ? Ou bien tente-t-il de réveiller l'intérêt du FC Barcelone qui garde toujours une place spéciale dans son coeur ? Si le doute est permis, la seule certitude est que son contrat très longue durée avec le PSG lui assure de passer un été totalement serein s'il ne venait pas à vouloir changer d'air, Nasser Al-Khelaïfi étant dans l'incapacité de s'en séparer si son numéro 10 devait décider de rester. Il reste donc surtout à savoir ce que Neymar veut réellement faire, et aussi la capacité financière, sportive et émotionnelle de Chelsea à convaincre l'ancien prodige de Santos. Car Graeme Bailey l'affirme également, les Blues sont extrêmement motivés à l'idée de pouvoir se payer Neymar l'été prochain.