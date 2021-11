Pochettino à MU, Alex Ferguson dit oui

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Alors que Manchester United est actuellement à la recherche d’un nouveau coach après la mise à l’écart d’Ole Gunnar Solskjaer, Sir Alex Ferguson vote Mauricio Pochettino, l’actuel entraîneur du PSG.

Cette fois-ci, les dirigeants de Manchester United ont bel et bien sifflé la fin de la partie pour Ole Gunnar Solskjaer. Avec les arrivées estivales de Cristiano Ronaldo ou de Raphaël Varane, l’entraîneur norvégien avait de grands objectifs pour son club. Sauf qu’au tiers de la saison, MU est loin du compte. Notamment en Premier League, où les Red Devils sont huitièmes, à huit points du podium, occupé par Chelsea, Manchester City et Liverpool. Autant dire que la première partie de l’exercice 2021-2022 est un échec. Et la défaite contre Watford samedi (1-4), la deuxième de suite après celle dans le derby de Manchester, a donc été celle de trop pour Solskjaer. Puisque ce dimanche, la famille Glazer a décidé de virer OGS. En poste depuis 2018, et malgré un contrat courant jusqu’en 2024, Solskjaer a officiellement été remplacé par Michael Carrick. Si l’ancien milieu de MU va prendre en charge l’équipe mancunienne au cours des prochains matchs, « le club cherche à nommer un manager par intérim jusqu'à la fin de la saison ». Mais la direction n’exclut pas non plus de faire venir un top manager dès maintenant.

Alex Ferguson veut voir Pochettino à Manchester

Fergie wants Poch and I'm told Poch remains very keen to be #MUFC manager. Clearly easier to make that happen in the summer than mid-season. — Alex Crook ⚽️🎙 (@alex_crook) November 21, 2021

Ces dernières heures, les noms d’Erik ten Hag (Ajax), de Luis Enrique (sélectionneur de l'Espagne) et de Brendan Rodgers (Leicester) ont circulé. Comme celui de Zinedine Zidane, qui aurait refusé le poste malgré son statut d’entraîneur libre depuis son départ du Real Madrid l’été dernier. Désormais, la piste prioritaire de Manchester mène à Mauricio Pochettino. Il y a quelques heures, Sky Sports annonçait un réel intérêt de MU pour le coach du PSG. Ce qui se confirme. Vu que selon les informations du journaliste Alex Crook, Sir Alex Ferguson veut que son club recrute Pochettino pour mener à bien le projet. Même s’il est encore lié au PSG jusqu’en 2023, l’Argentin n’est plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Paris, où les performances de son groupe ne font pas l'unanimité. D’après la presse anglaise, Pochettino serait d’ailleurs « très tenté » à l’idée de rejoindre Old Trafford. Déjà lié à MU durant son séjour à Tottenham, où il a notamment atteint la finale de la Ligue des Champions en 2019, Pochettino pourrait donc avoir une belle porte de sortie en cas d’échec avec le PSG au cours des prochaines semaines.