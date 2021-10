PL : Zidane, la France le fait vibrer, pas l'Arabie Saoudite

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Racheté par le fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite, le club de Newcastle cherche activement son prochain entraîneur.

Les jours de Steve Bruce à la tête de Newcastle sont comptés puisque les Magpies, actuellement 19es de Premier League, souhaitent passer dans une nouvelle ère avec la nomination d’un entraîneur de stature internationale. Ces derniers jours, les noms de Lucien Favre, d’Antonio Conte ou encore de Frank Lampard ont circulé. Mais à en croire les informations du Mirror, les dirigeants de Newcastle ne reculent devant rien et ont également pensé à un certain Zinedine Zidane, triple vainqueur de la Ligue des Champions et actuellement sans club depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021. Rêve ultime du Qatar pour le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane n’est cependant pas un entraîneur facile à convaincre.

Zidane attend l'Equipe de France

Et sans surprise, l’ex-meneur de jeu de l’Equipe de France a pris la décision de refuser avec courtoisie les approches de l’Arabie Saoudite pour prendre les commandes de Newcastle. Il faut dire que Zinedine Zidane a un autre plan de carrière en tête. L’ancien entraîneur du Real Madrid s’imagine déjà prendre la succession de Didier Deschamps en Equipe de France dans un an, soit après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dès lors, il n’était pas envisageable pour Zinedine Zidane d’accepter le challenge saoudien de Newcastle, bien que celui-ci soit très attractif avec des moyens financiers presque sans limites. Plus riche que le Paris Saint-Germain ou encore Manchester City, Newcastle ambitionne de concurrencer les poids lourds de la Premier League tels que Liverpool et Chelsea d’ici à cinq ans grâce à un recrutement de gala. Les premières pistes du Newcastle version Arabie Saoudite ont filtré et elles confirment les ambitions du PIF puisque Wesley Fofana, Nabil Fekir ou encore Philippe Coutinho sont par exemple ciblés.