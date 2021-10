Esp : Nabil Fekir à Newcastle, il dribble l'Arabie Saoudite

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Depuis le rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite, les rumeurs se multiplient et le nom de Nabil Fekir a par exemple circulé.

Actuellement dix-neuvième de Premier League, Newcastle envisage de réaliser un mercato d’envergure au mois de janvier afin d’assurer son maintien et développer son projet. L’objectif des dirigeants saoudiens est de concurrencer les ogres de Premier League tels que Manchester City, Chelsea et Liverpool d’ici à cinq ans. Pour atteindre cet objectif, Newcastle va devoir recruter du lourd. En défense, les noms de Boubacar Kamara et surtout de Wesley Fofana ont été cités.

Fekir ne se voit pas quitter le Bétis Séville

Selon la presse anglaise, un autre joueur français, en attaque cette fois, est également ciblé. Il s’agit de Nabil Fekir, auteur d’un début de saison convaincant avec le Bétis Séville (2 buts et 2 passes décisives). Dans une interview accordée à Estadio Deportivo, l’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais a toutefois calmé les rumeurs, affirmant qu’il était très bien au Bétis Séville et qu’il n’avait pas l’intention de changer de club… pour l’instant.

🆕📰 La portada de ESTADIO Deportivohttps://t.co/JQRXjQwkwz — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) October 14, 2021

« Oui, je pense que c'est ma meilleure saison ici. Je suis très heureux ici. J'apprends tous les jours et j'espère que ça pourra continuer comme ça. Les fans m'aiment, cela me procure beaucoup de joie et je veux la leur rendre sur le terrain. On ne sait jamais dans le football, mais la vérité est que maintenant je ne pense pas aux offres. Je suis au Betis et je suis très heureux ici. C'est normal qu'on se mette à parler d’une prolongation car il ne me reste plus que cette année, plus une autre. Parlons (avec le club) et on verra. Nous jouons très bien et nous espérons continuer à ce rythme » a lancé Nabil Fekir, focalisé à 100 % sur le Bétis Séville et qui n’envisage pour le moment pas un transfert à Newcastle.

Info : réelle possibilité de prolongation au Betis pour Nabil Fekir. Mais en coulisse, des prémisses de contacts sont déjà nouées avec la nouvelle direction de Newcastle. Très prématuré pour dire si le champion du monde ira chez les Magpies mais l'intérêt est réel. #NUFC transfer pic.twitter.com/9dyNK1xxnq — Sébastien Denis (@sebnonda) October 14, 2021

Reste que l'intérêt de Newcastle, évoqué par la presse anglaise il y a quelques jours, est bien réel. En effet, dans un tweet publié ce jeudi, le journaliste Sébastien Denis de Foot Mercato, a confirmé l'information. Pour l'heure, aucun contact officiel n'a encore été établi mais l'intérêt de Newcastle pour Nabil Fekir est bien réel. L'ancien milieu offensif de l'Olympique Lyonnais et de l'Equipe de France fait bien parti des cibles de Newcastle dans l'optique du prochain mercato. Les dirigeants des Magpies, qui souhaitent renforcer très vite leur effectif, ont conscience qu'il sera difficile de recruter des stars d'office et visent ainsi des joueurs intermédiaires tels que Nabil Fekir ou encore Kamara (OM) ou Fofana (Leicester) avant de s'attaquer au haut du panier. De quoi jeter le doute sur la prolongation de Nabil Fekir au Bétis Séville...