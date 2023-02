PL : United veut le titre, City et Arsenal sont prévenus

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United est l'une des équipes les plus en forme d'Europe depuis le début de la nouvelle année 2023. Les Red Devils croient plus que jamais en la possibilité de remporter la Premier League.

Malgré un début de saison chaotique et des polémiques autour du départ de Cristiano Ronaldo, Manchester United s'est très bien repris. Erik ten Hag arrive en effet à prendre toute la mesure de son effectif. Résultat, les Red Devils sont troisièmes de Premier League et enchainent les belles performances. Bien aidés par un Marcus Rashford en feu et un collectif bien huilé, les Mancuniens ne se fixent aucune limite en cette fin de saison, eux qui sont encore engagés dans toutes les compétitions. Pour certains observateurs, l'état d'esprit à Manchester United a totalement changé grâce à ten Hag et Manchester City et Arsenal feraient bien de se méfier des Red Devils. C'est notamment l'avis de Julien Laurens.

Manchester United libéré sans Cristiano Ronaldo

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste n'a pas tari d'éloges sur ce nouveau Manchester United, indiquant que les joueurs pensaient au titre en Premier League. « Collectivement, il les rend très forts. Il y a cette cohésion qu'il n'y avait pas avant. (...) J'aime tout ce que fait ten Hag. Ils sont dans cette course au titre et font du très bon travail. Ils ont une finale de la Coupe de la Ligue à jouer face Newcastle. Ils sont encore dans quatre compétitions, ils peuvent faire un quadruplé. Je pense que les joueurs de Manchester United croient au titre de Premier League, ils ont cette foi en eux qu'ils n'avaient peut-être pas avant », a notamment indiqué Julien Laurens, impatient de savoir jusqu'où Erik Ten Hag arrivera à porter ses joueurs de Manchester United, libérés depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Troisième de Premier League, le club mancunien pointe respectivement à trois et cinq points de Manchester City et Arsenal.