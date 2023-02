PL : Todd Boehly, les fans de Chelsea lui demandent des comptes

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Premier League, Chelsea a une nouvelle fois perdu... Une défaite logique sur la pelouse de Tottenham (0-2) qui enfonce un peu plus les Blues dans la crise.

Rien ne va plus à Chelsea après son nouveau revers en Premier League ce dimanche sur la pelouse de Tottenham. Une défaite sur le score de deux buts à zéro qui ne souffre d'aucune contestation. Au classement, les Blues sont dixièmes et englués dans le ventre mou. Sauf miracle ou victoire en Ligue des champions, Chelsea ne disputera pas la prochaine Ligue des champions. Cocasse alors que le club londonien bat tous les records sur le marché des transferts depuis l'arrivée de Todd Boehly. Un Todd Boehly qui fait pour le moment toujours confiance à Graham Potter. Car l'ancien de Brighton ne devrait pas être démis de ses fonctions malgré la défaite contre Tottenham. De quoi agacer grandement les fans des Blues.

Potter, les fans de Chelsea s'en mêlent

⚠️ - Les supporters de #Chelsea ont lancé une pétition pour réclamer le licenciement de Graham #Potter.



Du jamais vu. Vous êtes libres de la signer ou non selon vos convictions et opinions. #CFC

https://t.co/yQHZOKvv1b — 100% Blues (@100B_Chelsea) February 26, 2023

Vainqueur de la Ligue des champions en 2021, Chelsea n'est plus que l'ombre du club qu'il était il y a quelques mois. Et l'éviction de Thomas Tuchel n'a rien changé. Pire, Graham Potter n'arrive plus du tout à engranger des points, même avec de nombreuses recrues. Comme montré par le compte 100% Blues sur Twitter, les supporters de Chelsea viennent de lancer une pétition pour réclamer le licenciement de Graham Potter. The Sun indique que cette pétition a déjà recueilli 15.000 signatures seulement deux heures après sa mise en ligne. Le message est donc clair, Potter n'est plus forcément le bienvenu à Chelsea et les prochaines sorties du club dans cette ambiance lourde et pesante pourraient bien sonner le glas de l'aventure du coach anglais avec les Blues. Le prochain match de Chelsea sera en plus à domicile samedi prochain face à Leeds.