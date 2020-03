PL : Un but, et Giroud demande une prolongation à Chelsea

Dans : Premier League.

Enfin de retour dans le game du côté de Chelsea, Olivier Giroud envisage désormais même de prolonger son aventure en Premier League au-delà de cette année 2020.

Annoncé aux quatre coins de l’Europe, et notamment en Italie (Inter Milan, Lazio Rome) et en France (OL, OM, Bordeaux), lors du dernier mercato hivernal, Olivier Giroud est finalement resté à Londres. Et bien lui en a pris. Blacklisté pendant de longs mois, de fin novembre à mi-février, par Frank Lampard, le joueur de 33 ans est revenu dans le circuit. Buteur décisif lors du succès des Blues contre Tottenham le 22 février dernier (2-1), l'international français a réussi à gratter un peu plus de temps de jeu ces derniers temps. De quoi lui redonner de la confiance en vue de l’Euro 2020 avec l’équipe de France. Un regain de forme qu'il espère en tout cas prolonger le plus longtemps possible à Chelsea, où il arrive pourtant en fin de contrat en juin.

« Ce fut un mois difficile pour moi. J’ai parlé avec le manager, il m’a dit que j'aurais ma chance, et il m'a donné ma chance. Désormais, le mercato est derrière moi. Je suis un joueur de Chelsea, je suis heureux ici, et c'est la chose la plus importante. Une prolongation à Chelsea ? Oui, bien sûr, j’en ai envie. Il reste quelques mois à jouer, des matchs à gagner et peut-être un trophée. Et après, on verra. Je pense que j'ai deux ou trois belles saisons devant moi. Mais ce n'est pas le moment de parler de contrat… Je prendrai une décision au moment venu », a avoué, dans les colonnes de l’Evening Standard, Giroud, qui souhaite maintenant poursuivre son aventure à Stamford Bridge après avoir fait des pieds et des mains pour partir en janvier… Tout va vite dans le football.