PL : Steve Bruce officiellement coach de Newcastle, Genesio out

Alors que le poste de manager de Newcastle semblait promis à Bruno Genesio, c'est finalement Steve Bruce qui a été nommé coach des Magpies ce mercredi. Il est vrai que l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais ne devait rejoindre le club de Premier League que si l'actuel propriétaire vendait Newcastle. Ce projet ayant été repoussé, c'est Steve Bruce, qui a déjà dirigé un paquet de clubs en Angleterre, qui succède donc à Rafael Benitez.

Newcastle United can now announce that Steve Bruce has been appointed as the club's new head coach.



