PL : Sterling attaque un joueur de Liverpool, le sélectionneur l'écarte

Dans : Premier League.

Dimanche après-midi, Liverpool affrontait Manchester City dans le sommet de la Premier League. Sur la pelouse d’Anfield, les Reds l’ont emporté (3-1) et comptent désormais 9 points d’avance sur leur rival.

Durant cette rencontre explosive, plusieurs embrouilles ont éclaté dont une entre Raheem Sterling et Joe Gomez, partenaires avec la sélection anglaise mais adversaires en club. L’accrochage a repris ce lundi au centre d'entrainement et a été vif entre l’attaquant de 24 ans, qui aurait pris à la gorge le défenseur de 22 ans, à tel point que les deux hommes ont dû être séparés. Et alors que l’Angleterre affronte le Monténégro jeudi dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, le sélectionneur britannique Gareth Southgate a annoncé la mise à l’écart temporaire de l’attaquant de Manchester City afin de préserver l’ambiance au sein du groupe national.

« L’un des plus grands défis, l’une des plus grandes forces pour nous, c’est d’être capables de séparer les rivalités de clubs et l’équipe nationale. Malheureusement, les émotions du match de dimanche après-midi (Liverpool-City) étaient encore vives. Mon sentiment, c’est que la bonne chose pour l’équipe, c’est l’action que nous avons faite. Maintenant que la décision a été prise avec l’accord de l’équipe entière, c’est important que nous soutenions les joueurs et nous concentrions sur jeudi soir » a indiqué Raheem Sterling. Reste maintenant à voir comment réagira l’attaquant de Manchester City suite à cette décision du sélectionneur anglais, dont la pédagogie est apprécié de tous en Angleterre.