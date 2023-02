PL : Rashford meilleur que Mbappé, merci Cristiano Ronaldo !

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Marcus Rashford marche sur l'eau depuis quelques semaines. Encore buteur jeudi soir contre le Barça, l'international anglais affiche des stats impressionnantes.

Manchester United évolue à un très haut niveau depuis quelques semaines. Des semaines qui coïncident grandement avec le départ de Cristiano Ronaldo. En crise de résultats quand le Portugais était encore présent au club, les hommes d'Erik Ten Hag sont désormais beaucoup plus relâchés. Troisièmes de Premier League et encore en lice en Europa League, les Red Devils peuvent légitimement croire en une très belle fin de saison. Surtout avec un Marcus Rashford évoluant à ce niveau actuel. C'est bien simple, l'Anglais est actuellement le meilleur attaquant du monde. Du moins statistiquement.

Rashford, c'est de la dynamite !

Les stats de Marcus Rashford en 2023 c'est juste IN-CRO-YABLE 🤯



👕 13 matchs

⚽ 12 buts

🎯 3 passes D pic.twitter.com/prpUgl6SYA — Footballogue (@Footballogue) February 17, 2023

Le joueur de 25 ans est sur une série très intéressante puisqu'il est l'attaquant le plus prolifique d'Europe depuis la fin de la Coupe du monde. Depuis le départ de CR7, son bilan global est de 15 buts en 25 matchs, soit un but toutes les 123 minutes. Avec le quintuple Ballon d'Or encore à Manchester United, Rashford n'avait planté que 12 buts en 42 matchs, soit un but toutes les 204 minutes. Le jour et la nuit pour l'Anglais, qui a besoin de confiance et d'enchaîner les rencontres pour donner le meilleur de lui-même. Autre statistique plutôt parlante depuis que Cristiano Ronaldo a pris le chemin d'Al-Nassr, Marcus Rashford enregistre 3,2 tirs toutes les 90 minutes, dont 1,7 cadré, alors qu'il ne réussissait que 2,9 tirs dont 1,2 cadré avec Ronaldo dans l'équipe. En fin de contrat en 2024 avec Manchester United, l'international anglais est un joueurs convoité. Un club en particulier adorerait s'offrir ses services : le PSG. L'été prochain sera chaud dans la capitale et il se murmure qu'en cas de départs de Neymar et Leo Messi, Rashford sera l'un des premiers noms cochés par le board du club francilien. Pas de quoi le laisser insensible, lui le grand fan de Kylian Mbappé.