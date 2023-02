4,5 milliards et en cash, le Qatar fonce sur Manchester United !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Ce vendredi, on attendait avec impatience les offres de rachat pour Manchester United. Le nom de famille de l'émir du Qatar était murmuré avec insistance. La présence du Qatar dans le dossier s'est confirmée avec une offre vraiment sérieuse.

Le Qatar va t-il prendre possession de Manchester United ? La rumeur est apparue au fil des derniers jours mais elle devait se confirmer. Il faut dire que la famille de l'émir Al Thani possède déjà le PSG et que certains observateurs s'interrogeaient sur la crédibilité de cette piste. Ce vendredi, jour de la date limite de dépôt des offres de rachat, les petits bruits sont devenus de grands faits. Le petit état gazier via sa famille dirigeante veut acquérir Manchester United, s'en donnant largement les moyens. Le journaliste de l'Equipe Loic Tanzi a notamment révélé l'information ce vendredi soir.

Pour 4,5 milliards, le Qatar veut remettre MU au sommet

Sur Twitter, il donne les détails de l'offre qatarienne pour Manchester United. Elle s'élève à 4,5 milliards d'euros et s'annonce très ambitieuse ! « Offre sèche, de 100% du club, sans passer par un prêt. 4.5 milliards d’euros sur la table. Et de gros investissements dans le club ( transferts, stade, centre d’entraînement, vie sociale…) sont déjà promis », a t-il écrit en précisant que cela émane de la « Nine Two Fondation » du Sheikh Jassim Ben Hamad Al Thani, autre membre de la famille dirigeante qatarienne et directeur de la Banque Islamique du Qatar (QIB). Cette fondation a expliqué ses motivations dans un communiqué publié dans la foulée de l'offre.

« L’offre a pour but de redonner au club son lustre d'antan sur et en-dehors du terrain et, par dessus tout, chercher à remettre les supporters au cœur du Manchester United Football Club. […] Le but est aussi de refaire de Manchester United une place de l’excellence footballistique pour être vu de nouveau comme le plus grand club du monde », indique t-elle dans ce communiqué. Une offre alléchante qui risque de convaincre la famille Glazer même si on ignore encore le détail des autres offres, notamment celles attendues d'Elon Musk et d'INEOS. Mais pour le Qatar, il n'y a absolument aucun prêt pour financier ce rachat, qui pourra donc se faire directement et très rapidement au montant promis.