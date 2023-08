PL ‍: Pochettino ne connaît pas ses joueurs, malaise en conf de presse

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Mauricio Pochettino n'est pas entraineur de Chelsea depuis très longtemps mais déjà, l'ancien coach du PSG fait parler de lui. Et pas forcément en bien, car il a l'air perdu concernant l'identité de tous ses joueurs.

Chelsea a encore mis le feu au marché des transferts cet été. Les Blues ont dépensé des sommes folles, et sur des joueurs pas forcément très connus. Mauricio Pochettino veut encore du lourd et souhaite notamment l'arrivée d'un nouvel attaquant. L'entraineur argentin aura pas mal de travail afin de faire progresser son groupe et d'en tirer le meilleur. Mais il va aussi devoir gérer son vestiaire, on ne peut plus garni. D'ailleurs, l'ancien de Tottenham a apparemment du mal à savoir exactement qui est qui. Prêté la saison passée à Monaco, Malang Sarr a fait son retour chez les Blues cet été. S'il est sans doute en instance de départ, le défenseur n'a pas la cote auprès de Pochettino...

Pochettino, un vestiaire beaucoup trop garni ?

🫢C'est lunaire, mais en même temps tellement symptomatique.



Pochettino, entraîneur de Chelsea ne sait pas qui est Malang Sarr, qui est pourtant sous contrat avec les Blues. pic.twitter.com/9h9h8ZNQoz — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) August 26, 2023

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Pochettino a récemment été questionné en conférence de presse sur le traitement réservé à certains joueurs revenus de prêts dont on n'entendait plus forcément parler. Et quand le journaliste a donné le nom de Malang Sarr, Pochettino était totalement perdu. Pareil concernant un autre joueur des Blues, Jamie Cumming. Ils apprécieront très certainement... même si Pochettino en rigolera, précisant qu'il avait été surpris par la question. Voilà le genre de situations auquel doit faire face Mauricio Pochettino, qui s'est donné comme mission de faire revenir Chelsea sur le devant de la scène en Angleterre. Pour le moment, les débuts de l'Argentin sont mitigés, avec une défaite, un match nul et une victoire en trois rencontres disputées cette saison en Premier League.