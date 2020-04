PL : Newcastle passe sous pavillon saoudien pour 390 ME

Dans : Premier League.

Newcastle va-t-il redevenir une écurie qui compte en Angleterre ? C’est ce qu’espèrent les supporters des Magpies avec la vente du club à un fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite.

L’information circulait avec de plus en plus d’insistance ces dernières semaines, elle est sur le point de devenir officielle. A en croire les informations du Telegraph, Newcastle va passer sous pavillon saoudien dans les prochains jours. Le fonds d’investissement Investment Fund (PIF) a soumis une offre de 390 ME à Mike Ashley, l’actuel propriétaire de Newcastle, afin de racheter 80 % des parts du club britannique. Preuve que le dossier est extrêmement avancé, la Premier League est actuellement en train de vérifier les documents de la vente et s’il n’y a aucun problème, le deal sera officialisé. Cela ne devrait pas poser de souci puisque selon de multiples sources, ce fonds saoudien est directement lié au prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salmane.