PL : Nasri tout proche de s'engager avec un club anglais

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Suspendu pour dopage jusqu’en janvier 2019, Samir Nasri anticipe son retour et se cherche un club. Il pourrait bien l’avoir trouvé puisque l’Evening Standard annonce que le milieu de terrain de 31 ans passe actuellement une visite médicale en vue d’une signature à West Ham. Il pourrait s’agir du dernier pas dans les négociations en vue de rejoindre le club londonien. Car le milieu formé à l’OM ne pourra être utilisé qu’à partir du mois de janvier, et devrait signer un contrat de seulement six mois avec les Hammers.