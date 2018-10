PL : Mourinho viré ce week-end quoi qu'il arrive ?

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Dans une position de plus en plus inconfortable sur le banc de Manchester United, José Mourinho pourrait coacher une dernière fois les Red Devils ce samedi à Old Trafford contre Newcastle. Si certains médias liaient l'avenir du Special One au résultat de cette rencontre face aux Magpies, le Mirror affirme qu'une victoire de Manchester United ne sauvera même pas José Mourinho. Les dirigeants du club auraient en effet déjà décidé que l'ère Mourinho devait se terminer de toute urgence, le comportement de ce dernier étant susceptible de pénaliser sur la durée un groupe totalement coupé de son entraîneur.

Totalement hermétique vendredi matin lors d'une conférence de presse lunaire, le technicien portugais devait donc être débarqué d'ici lundi annonce le tabloïd qui cite des sources de haut niveau. Pour remplacer José Mourinho, quelques noms circulent, mais c'est bien évidemment vers Zinedine Zidane que les regards se tournent, le coach français étant même le favori des bookmakers.