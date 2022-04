Cristiano Ronaldo s'excuse après son coup de folie

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Cristiano Ronaldo était fâché après la nouvelle contre-performance de Manchester United sur la pelouse d'Everton. Une défaite, aucun but inscrit pour lui, il ne fallait pas le titiller et c'est ce qu'a appris un jeune supporter d'Everton.

Nouvel après-midi cauchemar pour Cristiano Ronaldo sur la pelouse de Goodison Park. Le Portugais n'a rien pu faire pour empêcher Manchester United de perdre face à Everton, 17e de Premier League. A titre personnel, CR7 a vécu un match frustrant et n'a jamais été capable de marquer un but à Jordan Pickford. Le genre de performance personnelle et collective qui rend furieux et irritable Ronaldo. C'est ce qu'a pu constater un supporter d'Everton qui s'amusait à filmer le joueur portugais rentrant dans le vestiaire. Ce dernier a fait tombé le téléphone portable d'un geste volontaire de la main droite, brisant l'objet.

Cristiano #Ronaldo a été accusé d'avoir brisé le téléphone d'un supporter après la défaite de Manchester United contre Everton 🤬.pic.twitter.com/QkwDsBmSLs — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 9, 2022

Des excuses et un billet à Old Trafford pour le supporter

Un évènement qui a rapidement enflammé la toile et a créé une polémique en Angleterre. On n'y a pas vraiment apprécié l'attitude du joueur de 37 ans et son geste d'humeur agressif. Devant cet acte dommageable pour le supporter d'Everton, Cristiano Ronaldo a du réagir via ses réseaux sociaux avec un message d'excuse et une promesse pour l'infortuné.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l'exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m'excuser pour mon emportement et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford, en signe de fair-play et de sportivité », a t-il posté sur Instagram samedi soir. Un beau geste pour le supporter d'autant, qu'au vu des résultats de Manchester United et de l'énervement de Ronaldo, il n'aura plus beaucoup d'occasions de voir le Portugais sous le maillot des Red Devils à l'avenir.