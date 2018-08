PL : Mourinho fait une superbe déclaration d'amour à Paul Pogba !

Dans : Premier League, Mercato, Foot Europeen.

On pensait José Mourinho fâché avec Paul Pogba, au point même que le champion du monde français pourrait quitter Manchester United. Mais, ce samedi, à la veille du déplacement de Manchester United à Brighton, le Special One a tenu à faire taire toutes les rumeurs sur sa relation avec Paul Pogba, confiant qu'il serait un manager comblé s'il n'avait que des joueurs aussi motivés que le milieu offensif tricolore.

« La vérité est que nous sommes ensemble depuis deux ans que je n'ai jamais été aussi contents de lui qu'aujourd'hui, c'est la vérité. Je ne peux pas lui demander plus. Il est arrivé le lundi, s'est entraîné 3 jours puis a apporté sa contribution dans un match important le week-end dernier. Il a joué mieux et plus longtemps que prévu. Quand il dit l'avoir fait pour les fans et pour l'équipe, c'est exactement ce que je veux, c'est exactement ce que je demande à mes joueurs », a expliqué José Mourinho, visiblement comblé par l'attitude de Paul Pogba à son retour du Mondial. Une déclaration qui va définitivement tuer les dernières rumeurs sur un départ imminent du joueur français pour l'Espagne ou l'Italie.