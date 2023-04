PL : Manchester United renversé par Tottenham

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

33e journée de Premier League :

Tottenham Hotspur Stadium.

Tottenham - Manchester United : 2 à 2.

Buts : Porro (56e) et Son (79e) pour Tottenham ; Sancho (7e) et Rashford (44e) pour Manchester United.

Avec ce résultat nul, MU reste quatrième du championnat d’Angleterre avec 60 points, soit six unités d’avance avec deux matchs en moins sur… Tottenham, son premier adversaire dans la course à la Ligue des Champions. Manchester revient aussi à deux longueurs du podium et de Newcastle, assez loin derrière les leaders Arsenal et Manchester City.