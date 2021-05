PL : Manchester United - Liverpool reporté

Dans : Premier League.

Suite aux protestations des fans de Manchester United, qui ont choisi la grosse affiche de dimanche entre leur équipe et Liverpool pour manifester contre leur direction, les officiels ont finalement décidé de reporter la rencontre à une date ultérieure, a annoncé la BBC ce dimanche. Les fans avaient réussi à pénétrer dans le stade d'Old Trafford, prenant littéralement propriété du stade. La police avait eu du mal à faire évacuer le temps, et les deux équipes étaient alors conviées à rester à leur hôtel. Visiblement, les dégradations, pas importantes mais tout de même bien réelles, ont fait prendre cette décision de la part des officiels. En effet, des caméras de télévision ont été abimées par les manifestants, qui en voulaient autant à leur propriétaire, Malcolm Glazer, qu’au business-model de leur football désormais entièrement tourné vers la TV et ses droits juteux.