PL : Cristiano Ronaldo était bien un boulet, les chiffres font mal

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo quittait Manchester United en mauvais termes. Depuis le départ du Portugais, Manchester United va beaucoup mieux.

Cristiano Ronaldo a surpris son monde en quittant Manchester United ces dernières semaines. Le quintuple Ballon d'Or se sentant trahi par les Red Devils, a pris le chemin d'une destination exotique, en l'occurence Al-Nassr. Si certains pouvaient craindre la suite des opérations pour Manchester United après le départ de Ronaldo, c'est bien tout le contraire qui se passe. Mal en point quand CR7 était encore dans l'équipe, les hommes d'Erik Ten Hag ont passé la vitesse supérieure une fois libérés de Cristiano Ronaldo. En attestent des chiffres révélateurs pour le club mancunien, troisième de Premier League et encore en course pour le titre.

Ronaldo parti, Manchester libéré !

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, les Red Devils sont l'équipe qui a pris le plus de points en Premier League. Les hommes d'Erik ten Hag ont en effet disputé 10 matchs et en ont remporté 7, pour 2 matchs nuls et 1 seule défaite, soit un total de 23 points. Au niveau de l'attaque, tout va bien puisque United a inscrit 20 buts pour 9 encaissés. A noter aussi le niveau de jeu impressionnant de Marcus Rashford, totalement transformé et qui a planté 8 des 20 buts inscrits par les Red Devils depuis que CR7 a quitté le navire. Tout les voyants sont donc au vert pour l'équipe entrainée par Erik Ten Hag, qui prend lui aussi une petite revanche sur les critiques, qui ont souvent été sévères pour le traitement qu'il donnait à Ronaldo, le plus souvent remplaçant. Aux Red Devils de continuer désormais sur leur belle série pour se prendre à rêver de titres en cette fin de saison, alors que le club de Manchester défiera le Barça en Europa League ce jeudi.