PL : Manchester United atomise l’agent d’Anthony Martial !

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En manque de temps de jeu à Manchester United, Anthony Martial a fait savoir via son agent qu’il souhaitait partir au mercato hivernal.

Sur l’antenne de Sky Sports, l’agent d’Anthony Martial a été très cash concernant l’avenir du buteur formé à l’Olympique Lyonnais. « Anthony veut quitter le club en janvier. Il a simplement besoin de jouer et je parlerai au club bientôt » a-t-il fait savoir alors que Martial ne jouit plus du tout d’un statut de titulaire chez les Red Devils. Cette annonce a évidemment fait grand bruit dans le monde des agents et des directeurs sportifs et Anthony Martial risque d’être très courtisé. L’OL et le PSG se seraient déjà renseignés auprès de l’agent du joueur afin de prendre la température concernant un retour en Ligue 1. Pour l’heure, la position de Martial sur un éventuel retour en Ligue 1 n’a pas filtré. Ce qui est en revanche certain, c’est que l’attitude du clan de l’international français passe très mal à Manchester United.

Ralf Rangnick allume le clan d'Anthony Martial

Sur le site officiel du club mancunien, le manager Ralf Rangnick a frappé fort sur la communication de l’agent d’Anthony Martial. « Eh bien, je ne communique pas avec les agents via les médias ou la presse. Le joueur n’en a pas parlé avec moi ou avec nous » a-t-il expliqué avant de poursuivre. « Pour être honnête, ce que son agent a dit dans les médias n’a pas beaucoup d'importance. Est-ce que je vais en parler avec Anthony ? Non. Si un joueur souhaite aller dans un autre club, ce devrait être le joueur qui en informe soit le conseil d’administration, soit moi-même, qui que ce soit. Je n’ai jamais parlé à un joueur via les médias ou des agents » a lâché l’entraîneur intérimaire de Manchester United, qui deviendra par la suite la tête pensante de la stratégie sportive du club. Autant dire qu’en se mettant Rangnick à dos, Anthony Martial a très mal joué son coup. Et un départ devient plus indispensable que jamais.