PL ‍: Manchester City répond au Real, pas touche à Haaland

En négociations avec Kylian Mbappé, le Real Madrid envisage également de s’attaquer à Erling Haaland dans les semaines à venir afin de réaliser un mercato galactique cet été.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine. Dans le plus grand des secrets, les négociations sont certainement en cours entre l’international français et le club espagnol afin de trouver un terrain d’entente, un accord ayant même été annoncé dimanche soir avant d’être démenti par le club et l’entourage du joueur. Le Real Madrid n’est pas prêt à toutes les folies pour Kylian Mbappé, mais ne se voit pas essayer une dernière fois de recruter l’international français au moment où celui-ci est en fin de contrat.

« KM7 » n’est pas la seule star mondiale ciblée par le Real Madrid au mercato. Le club merengue a également des vues sur Erling Haaland, qui dispose selon le journal AS d’une clause libératoire à seulement 100 millions d’euros pour les clubs étrangers à la Premier League. Selon un dirigeant du Real interrogé par le journal espagnol, le club madrilène a les moyens de recruter à la fois Kylian Mbappé et Erling Haaland lors du même mercato. Mais selon le Daily Mail, Manchester City n’a aucunement l’intention de se laisser piquer son meilleur joueur.

Et le champion d’Angleterre en titre se veut confiant sur sa capacité à retenir l’international norvégien, lequel se sent comme chez lui à Manchester City et qui adore travailler avec Pep Guardiola. Afin de contrer l’offensive du Real Madrid, le club anglais espère prolonger le contrat d’Erling Haaland au-delà de 2027 en modifiant les clauses libératoires pour se protéger d’une éventuelle offensive du Real Madrid. Néanmoins, le joueur tient à sa liberté, raison pour laquelle ces clauses avaient été insérées à l’époque par Mino Raiola. Dès lors, il sera très intéressant de voir si Erling Haaland acceptera de prolonger avec Manchester City ou si le Norvégien sera attentif à l’approche du Real Madrid le concernant.