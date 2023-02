PL : Liverpool n'est officiellement pas à vendre

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Même si sportivement Liverpool vit une saison assez compliquée en Premier League, les Reds étant huitièmes et donc en dehors des places européennes, les actuels propriétaires américains du club de la Mersey n'ont pas l'intention de vendre le club, contrairement à ceux de Manchester United.

Tandis que la famille Glazer a décidé de se séparer de Manchester United, et qu’elle étudie actuellement les offres venues du Qatar et d’Ineos, du côté d’Anfield, les supporters de Liverpool ne vivront pas cette attente. L’actuel propriétaire de Liverpool, John Henry, a officiellement fait savoir qu’il n’avait pas du tout l’intention de se séparer du légendaire club anglais. Agé de 73 ans, le milliardaire américain possède, outre le club de Liverpool, les Boston Red Sox, qui évoluent en MLB, et des parts majoritaires dans les Pittsburgh Penguins, formation de NHL. Pour mémoire, John Henry avait tenté d’acquérir l’OM en 2009, mais que son offre avait été refusée. Ce lundi, alors que le cas de Manchester United agite la Premier League, le patron de Liverpool a décidé de mettre un terme aux supputations sur son avenir aux commandes du club.

Liverpool n'est pas à vendre, mais ça va bouger

BREAKING: John Henry rules out selling Liverpool and reveals FSG's future plans for the club. pic.twitter.com/9U3Uus0tcX — SPORTbible (@sportbible) February 20, 2023

En réponse à une question de Sean McAdam, journaliste du Boston Sports Journal, John Henry n’a pas fait dans la langue de bois. « Je sais qu'il y a eu beaucoup de conversations et de rumeurs sur le Liverpool FC (...) Serons-nous en Angleterre pour toujours ? Non. Vendons-nous le club de Liverpool ? Non ! Parlons-nous de LFC avec des investisseurs? Oui ! Quelque chose va-t-il se passer là-bas ? Je crois que oui, mais ce ne sera pas une vente. Je vous pose la question, avons-nous vendu quelque chose en ces 20 dernières années ? », a fait remarquer l’homme d’affaires, qui pourrait intégrer de nouveaux investisseurs, mais n’a clairement pas l’intention de vendre son club. Une nouvelle qui suscite des commentaires divergents sur les réseaux sociaux, certains reprochant à John Henry de ne pas faire de gros efforts pour Liverpool, comme c'est également le cas avec les Red Sox.