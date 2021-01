PL : Les titres de Paris ne valent rien, welcome Tuchel !

Dans : Premier League.

Mardi après-midi, Thomas Tuchel a officiellement été nommé manager de Chelsea en remplacement de Frank Lampard.

Un mois après son licenciement du Paris Saint-Germain, l’entraîneur allemand reprend du service. Et pas n’importe où puisque c’est à Chelsea que vont rebondir Thomas Tuchel et ses adjoints, déterminés à faire oublier le mauvais début de saison des Blues sous la houlette de Frank Lampard. A Londres, la venue de l’ancien entraîneur du PSG divise. Tandis que certains observateurs mettent en avant ces titres glanés en France ainsi que sa finale de Ligue des Champions la saison dernière, d’autres consultants plus sévères estiment que des titres remportés en Ligue 1 avec l’effectif galactique du Paris SG ne valent rien.

C’est notamment l’opinion défendue par Harry Redknapp, lequel a d’ores et déjà défoncé Thomas Tuchel avant même son premier match, ce mercredi sur la pelouse de Wolverhampton. « J'ai entendu Gary Neville dire qu’il y allait avoir un autre grand manager dans la ligue. Qui a dit que Tuchel est un grand manager ? Gagner des titres au PSG en France ne fait pas de vous un grand manager. Qu'est-ce que cela prouve ? Vous êtes obligé de gagner le championnat en France lorsque vous gérez le PSG. Seul le temps nous dira à quel point il est bon » a lancé l’ex-manager de Tottenham au micro de Sky Sports. Plus tôt, Gary Neville avait lui été plutôt élogieux à l’égard de Thomas Tuchel, en attendant de le voir à l’œuvre du côté de Chelsea. « Il a géré dans de grands clubs et il a beaucoup d’expérience. Il connaît quelques-uns des joueurs qui sont actuellement à Chelsea. C’est un autre top manager qui arrive en Premier League ». Des divergences de points de vue qui permettent de nourrir les débats en attendant les grands débuts de l’Allemand à Londres.