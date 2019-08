PL : Insultes racistes contre Pogba, MU s'attaque aux réseaux sociaux

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Lundi, à l’occasion de la deuxième journée de Premier League, Manchester United n’a ramené qu’un seul point de Wolverhampton (1-1).

Malgré l’ouverture du score de Martial (27e), les Red Devils n’ont pas pu faire mieux, puisque Neves a égalisé (55e). Pourtant, MU a eu l’opportunité de l’emporter, mais Paul Pogba a manqué son penalty à la 68e minute de jeu. Avec ce loupé, la formation d’Ole Gunnar Solskjær laisse donc filer Liverpool et Arsenal en tête du championnat. Mais ces préoccupations sportives n’ont que très peu d’importance pour le club mancunien à côté de ce qui s’est déroulé sur les réseaux sociaux lundi soir. Après son penalty raté, Pogba a été victime d’insultes racistes. « Dégoûté » par ces « abus raciaux », la formation anglaise a bien entendu défendu son champion du monde.

« Les personnes qui ont exprimé ces opinions ne représentent pas les valeurs de notre grand club et il est encourageant de voir la grande majorité de nos fans condamner cela également. Manchester United a une tolérance zéro pour toute forme de racisme ou de discrimination et un engagement de longue date à faire campagne contre elle par le biais de notre initiative #AllRedAllEqual. Nous nous efforcerons d’identifier les quelques personnes impliquées dans ces incidents et de prendre les mesures qui s’imposent. Nous encourageons également les entreprises de médias sociaux à prendre des mesures dans ces cas », détaille, dans un communiqué, Manchester United, qui se montrera donc intraitable avec ce nouvel épisode de racisme...