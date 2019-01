PL : Incroyable, Chelsea compte 41 joueurs prêtés dans toute l'Europe !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Ce mercredi, Chelsea a annoncé la signature de Christian Pulisic, mais l'ailier international américain ne rejoindra les Blues que l'été prochain et en attendant le joueur reste à Dortmund sous forme de prêt. Et le Daily Mail a fait les comptes, Christian Pulisic est le 41e joueur actuellement sous contrat prêté par Chelsea à un club européen, record mondial absolu. Cette armada est composée de 4 gardiens de but, 15 défenseurs, 16 milieux de terrain et 6 attaquants.

Parmi ces 41 joueurs prêtés par Chelsea, on trouve par exemple, outre Christian Pulisic, Kurt Zouma (Everton), Tiemoue Bakayoko (AC Milan) ou bien encore Michy Batshuayi (Valence). Pour l'instant, les instances du football n'ont pas encore légiféré sur cette situation hallucinante, mais la FIFA aurait l'intention de rapidement limiter le nombre de joueurs prêtés à 8. Car la fédération mondiale de foot n'est pas dupe et a bien compris que certains clubs tentaient de rafler le plus possible de jeunes joueurs, et de faire ensuite un choix en fonction des performances. Quand on voit ce qu'il se passe à Chelsea, difficile de donner tort à la FIFA.