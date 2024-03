Harry Kane enfin à sa portée, Man United tient l’occasion rêvée

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Courtisan de longue date, Manchester United n’a pas abandonné l’idée de recruter Harry Kane. Des rumeurs évoquent des envies d’ailleurs chez l’attaquant du Bayern Munich. Et cette fois, Tottenham ne pourra pas l’empêcher de renforcer un concurrent en Premier League.

La principale raison du choix d’Harry Kane était évidente l'été dernier. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la Premier League, l’ancien attaquant de Tottenham ne parvenait pas à remplir son palmarès chez les Spurs. D’où son départ au Bayern Munich, une équipe habituée à collectionner les trophées. Manque de chance, les Bavarois risquent de terminer la saison sans le moindre titre. Les hommes de Thomas Tuchel, éliminés de la Coupe d’Allemagne et distancés en Bundesliga, n’ont plus que la Ligue des Champions pour éviter la saison blanche.

De quoi déjà envisager un départ pour l’international anglais ? C’est du moins ce qu’indiquent certaines rumeurs. Harry Kane ne serait pas contre un retour en Angleterre où Chelsea et son ancien club Tottenham aimeraient le récupérer. Mais pour le coach adjoint de West Ham Kevin Nolan, le capitaine des Three Lions ferait mieux de choisir Manchester United. « Je peux très bien imaginer son retour en Premier League, a commenté le technicien pour talkSPORT. Je pense que Tottenham n'aurait jamais accepté de le vendre à Manchester United. »

MU, la bonne destination ?

« Mais pour lui, le fait d'aller au Bayern Munich, c'est ensuite plus facile de revenir en provenance d'Allemagne et je pense que Manchester United sera sa destination, a tranché l’adjoint de David Moyes. Je pense que le Bayern Munich voudra récupérer son argent (plus de 100 M€). Bien sûr qu'il les vaut. Il marque plus de 20 buts par saison et il jouait à Tottenham. De manière réaliste, Manchester United est-il aussi bon que Tottenham ? Je pense simplement qu'il amène une aura différente à son équipe dès qu'il porte le maillot. Mais je crois que Manchester United serait la bonne équipe pour Kane. » Encore faudrait-il que le Bayern Munich soit disposé à le transférer aussi rapidement.