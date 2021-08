PL : Harry Kane a mis Tottenham KO

Dans : Premier League.

L’impensable se produit en ce début de semaine avec un clash explosif entre Harry Kane et son club de cœur de Tottenham.

Attendu par les Spurs lundi à la reprise de l’entraînement, le capitaine de Tottenham a fait le choix de sécher l’entraînement. Une surprise pour les médias anglais, qui guettaient forcément un éventuel retour d’Harry Kane ce mardi. Mais à en croire les informations obtenues par Fabrizio Romano, l’attaquant de la sélection britannique ne s’est pas davantage présenté au centre d’entraînement de Tottenham aujourd’hui, même si le clash va finalement prendre fin dans quelques jours.

Tottenham réclame 190 millions d’euros

Ce mardi, Sky Sports fait un point sur la situation et révèle que Manchester City a formulé dans le mois de juin une offre estimée à 115 millions d’euros. L’intransigeant Daniel Levy, président de Tottenham, a refusé cette proposition. Il n’entend pas renforcer la concurrence à prix cadeau et a fixé le tarif de son meilleur joueur à 190 millions d’euros. Un prix prohibitif, même pour Manchester City, qui n’est pas prêt à monter au-dessus de la barre des 140 millions d’euros pour Harry Kane. Toutefois, les choses se sont calmées tout récemment, l'Evening Standard expliquant que le joueur et ses dirigeants s'étaient mis d'accord pour une reprise de l'entrainement en fin de semaine, étant donné que le message était passé. Car même si l'Anglais retrouve ses coéquipiers, il a fait comprendre à ses dirigeants qu'il était l'heure pour lui de partir.