PL : Fulham promu en Premier League

Dans : Premier League.

Dans le match d’accession à la Premier League, Fulham a gagné son billet pour revenir dans l’élite du football anglais avec sa victoire 2-1 après prolongation sur Brentford. Bryan a été le héros de la soirée avec un doublé, dont un coup-franc direct de plus de 30 mètres sur lequel le gardien adverse n’est pas exempt de tout reproche. Cela s’est ensuite emballé dans les dernières minutes, avec un but de chaque côté, mais les Cottagers ont réussi à conserver leur avance pour revenir en Premier League, un an après leur relégation.