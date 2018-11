PL : Chelsea abuse avec cette demande à Kanté

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Tout fraichement prolongé, N’Golo Kanté possède désormais un contrat en béton et un salaire de superstar de la Premier League.

Pas commun en effet de voir un milieu de terrain défensif être le joueur le mieux payé d’un ténor du championnat anglais, devant des monstres comme Eden Hazard par exemple. Elément indispensable du titre en 2017, le milieu de terrain français est apprécié à sa juste valeur pour son travail incessant dans l’entrejeu, même si son entraineur le place parfois un cran plus haut sur le terrain. Et avec ce changement de statut, Kanté se voit confronter à une exigence assez inattendue.

« N’Golo n’est pas qu’un joueur important pour nous. C’est un joueur déterminant. Je suis ravi pour son nouveau contrat. Je suis très content pour lui, c’est une très bonne nouvelle. Il est extrêmement professionnel sur le terrain et en dehors. Il est important pour nous sur les phases défensives. Et il s’améliore sur les mouvements offensifs. Maintenant, il doit être encore meilleur dans les 20-25 derniers mètres. Il peut marquer davantage », a demandé Maurizio Sarri, qui voudrait faire de l’ancien caennais un joueur efficace devant le but adverse. Avec une moyenne d’un but par saison depuis qu’il est arrivé en Angleterre, N’Golo Kanté a encore une belle marge de progression.